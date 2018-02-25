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В Македонии ради примирения с Грецией начали сносить памятники
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25.02.2018 17:21
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В Скопье для улучшения отношений с Грецией снесли памятник
революционеру-националисту XIX века Андону Яневу. После снятия
указателей с именем Александра Македонского власти Македонии начали
демонтаж статуй Фото: ЕРА Таким образом македонские власти пытаются
успокоить Грецию на фоне спора вокруг названия Македонии.В
частности, в Скопье напротив здания главного суда страны снесли
памятник революционеру-националисту XIX века Андону Яневу. Этот
монумент, как и статуи руководителей Македонии византийских и
поствизантийских времен, установили во времена премьерства главы
националистической партии Николы Груевского. Нынешний премьер Зоран
Заев находился на тот момент в оппозиции.Со времен распада
Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о
своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией,
что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так
называется одна из областей страны). По решению ООН, официально
ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика
Македония".В декабре 2015 года премьер-министр страны Никола
Груевски заявил, что Македония готова к переговорам об
изменении названия, возможные варианты могут быть вынесены на
референдум.Парламент Македонии принял резолюцию о вступлении в НАТО
еще в 1993 году, однако страна до сих пор находится на стадии
переговоров с Альянсом. Греция блокирует переговоры Македонии с ЕС
и НАТО, утверждая, что название Македонии является претензией
на греческие территории с аналогичным топонимом.В СМИ
обсуждалось, что компромиссное название страны может включать в
себя прилагательное "Новая" или "Верхняя".В январе 2018 года
власти Македонии сообщили, что готовят референдум о
смене названия страны. В начале февраля македонские власти
согласились добавить к названию страны географический
классификатор, чтобы снять спор с Грецией, который
мешает стране вступить в будущем в Европейский союз и
НАТО.
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