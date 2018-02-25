В Скопье для улучшения отношений с Грецией снесли памятник революционеру-националисту XIX века Андону Яневу. После снятия указателей с именем Александра Македонского власти Македонии начали демонтаж статуй Фото: ЕРА Таким образом македонские власти пытаются успокоить Грецию на фоне спора вокруг названия Македонии.В частности, в Скопье напротив здания главного суда страны снесли памятник революционеру-националисту XIX века Андону Яневу. Этот монумент, как и статуи руководителей Македонии византийских и поствизантийских времен, установили во времена премьерства главы националистической партии Николы Груевского. Нынешний премьер Зоран Заев находился на тот момент в оппозиции.Со времен распада Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".В декабре 2015 года премьер-министр страны Никола Груевски заявил, что Македония готова к переговорам об изменении названия, возможные варианты могут быть вынесены на референдум.Парламент Македонии принял резолюцию о вступлении в НАТО еще в 1993 году, однако страна до сих пор находится на стадии переговоров с Альянсом. Греция блокирует переговоры Македонии с ЕС и НАТО, утверждая, что название Македонии является претензией на греческие территории с аналогичным топонимом.В СМИ обсуждалось, что компромиссное название страны может включать в себя прилагательное "Новая" или "Верхняя".В январе 2018 года власти Македонии сообщили, что готовят референдум о смене названия страны. В начале февраля македонские власти согласились добавить к названию страны географический классификатор, чтобы снять спор с Грецией, который мешает стране вступить в будущем в Европейский союз и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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