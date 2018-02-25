Проправительственные силы нанесли два авиаудара по окрестностям Думы в Восточной Гуте

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, информирует AFP.

В воскресенье утром проправительственные силы нанесли два авиаудара по окрестностям Думы в Восточной Гуте. Кроме того, ракетно-артиллерийский огонь также поразил как минимум три района Восточной Гуты, включая Думу, сообщил председатель Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Сообщается, что корреспондент AFP слышал звуки воздушных авианалетов и артиллерийских ударов. Информации о жертвах в результате воскресных бомбардировок пока нет.

Напомним, что в принятой в субботу, 24 февраля, резолюции члены Совета Безопасности ООН требуют 30-дневного перемирия в Сирии. Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ ООН.