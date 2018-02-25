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|В Польше предъявлены обвинения работодателю, который оставил на автобусной остановке украинку
|25.02.2018 17:33
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Полиция ведет расследование этого делаВ Польше владельцу фирмы, в которой работала гражданка Украины, оставленная на скамейке после инсульта, предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев.
Фото: cacds.org.ua
Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения нелегального трудоустройства женщины и ее сестры, сообщает "Польское радио".
Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде только несообщение об этом факте в Заведения общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Спикер добавил, что полиция ведет расследование этого дела.
В свою очередь Яцек Стшижевський с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужа инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.
Как сообщал iPress.ua, в Польше у украинском работницы случился инсульт, однако работодатель оставил ее на скамейке на автобусной остановке и не вызвал скорую помощь.
Впоследствии стало известно, что работодатель взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию Украинской.