Полиция ведет расследование этого дела

Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения нелегального трудоустройства женщины и ее сестры, сообщает "Польское радио".

Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде только несообщение об этом факте в Заведения общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Спикер добавил, что полиция ведет расследование этого дела.

В свою очередь Яцек Стшижевський с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужа инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Как сообщал iPress.ua, в Польше у украинском работницы случился инсульт, однако работодатель оставил ее на скамейке на автобусной остановке и не вызвал скорую помощь.

Впоследствии стало известно, что работодатель взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию Украинской.