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|Синоптики предупредили о сильных морозах, а также о снегопадах и метелях в Украине
|25.02.2018 17:37
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https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2015113548740233
Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 26-27 февраля погода в стране ухудшится."Утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, ожидается снег, вьюга, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье кое-где 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях – сильные снегопады, сильные метели и снежные заносы", – отметили в ГСЧС.
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