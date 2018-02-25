26 февраля в Украине будет холодная погода без осадков, а 27 и 28 февраля ожидаются снегопады, метели и сильный ветер. В Украине ухудшится погода Фото: EPA "Температура ночью –17°...–22°, в северной части кое-где до –25°, днем –9°...–14°; в южной части и на Закарпатье ночью –10°...–15°, днем –3°...–8°. На дорогах Украины гололедица", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2015113548740233 Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 26-27 февраля погода в стране ухудшится."Утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, ожидается снег, вьюга, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье кое-где 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях – сильные снегопады, сильные метели и снежные заносы", – отметили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки февраля украине погода ожидается ночью –°–° Теги: общество