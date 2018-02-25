В городе развернули пункты обогрева

"Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 18:00 25 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы ГоссНС.

При этом отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро из-за прорывов на теплосети были без отопления 145 объектов жилой и социально-бытовой сфер, а именно: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

"Для обогрева детского дома привлечены 4 тепловые пушки АРЗ СП", - отмечается в сообщении.

А вот для жителей многоэтажек было развернуто пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264 (5 кунгом и палатку УСБ-56). Также подготовлен с этой целью спортивный зал школы №14 по ул. Амосова, 30.

Напомним, что в Харькове из-за прорывов теплосети с 24 на 25 февраля без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.