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|Спасатели обещают восстановить теплоснабжение в Харькове до конца дня
|25.02.2018 17:41
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В городе развернули пункты обогреваВсе объекты жилой и социально-бытовой сфер Харькова, оставшихся без отопления из-за аварии на тепломагистрали, планируется подключить к теплоснабжению до конца дня.
Фото: gettyimages.com
"Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 18:00 25 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы ГоссНС.
При этом отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро из-за прорывов на теплосети были без отопления 145 объектов жилой и социально-бытовой сфер, а именно: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.
"Для обогрева детского дома привлечены 4 тепловые пушки АРЗ СП", - отмечается в сообщении.
А вот для жителей многоэтажек было развернуто пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264 (5 кунгом и палатку УСБ-56). Также подготовлен с этой целью спортивный зал школы №14 по ул. Амосова, 30.
Напомним, что в Харькове из-за прорывов теплосети с 24 на 25 февраля без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.