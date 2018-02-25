В Бахчисарае два провокатора разорвали плакат вышедшей с одиночным пикетом крымской татарки Эльмаз Акимовой, а сотрудники полиции пытаются увезти ее в участок, сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эльмаз Акимова вышла с плакатом "руки прочь от Ханского дворца" Фото: Эдем Дудаков / Facebook "Акимова вышла с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом – "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место", – написал адвокат.Движение "Крымская солидарность" заявило в Facebook, что девушка находится в бахчисарайском отделении "полиции", где пишет жалобу вместе с гражданскими защитниками."По сообщению активистов, полицию вызвали прохожие, увидев, как у девушки отбирают плакат", – пишет "Солидарность". https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/568119540222173 Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Бывший глава комитета АР Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков заявил, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", умышленно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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