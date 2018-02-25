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|В Бахчисарае напали на крымскую татарку, вышедшую с одиночным пикетом против уничтожения Ханского дворца - адвокат
|25.02.2018 17:45
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/568119540222173
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Бывший глава комитета АР Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков заявил, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", умышленно выводя его из проекта ЮНЕСКО.
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