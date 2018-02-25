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|Без централизованного теплоснабжения в Харькове остается 97 объектов - Зубко
|25.02.2018 17:53
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Днем 24 февраля в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, в результате чего 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города остались без теплоснабжения.Сотрудники коммунальных служб и райгосадминистраций проводят поквартирный обход, температура в квартирах составляет +15...+18 ºС.В ГСЧС надеялись, что восстановят теплоснабжение всех объектов примерно в 18.00.
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