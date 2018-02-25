Из-за аварии в Харькове без тепла остаются 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко Ремонтные работы в Харькове ведутся параллельно на основной и резервной тепломагистралях Фото: Геннадій Зубко / Facebook "Без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольные учреждения и 4 школы. Ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной. Это необходимо для подстраховки на случай, если возникнут непредвиденные порывы на одной из линий", – рассказал он.Министр отметил, что системы электро-, газо и водоснабжения работают в штатном режиме."Оперативный штаб принял решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева. Сегодня также будет принято решение относительно учебного процесса в школах", – отметил Зубко.По словам министра, в оставшихся без отопления медицинских учреждениях работают тепловые генераторы. Особое внимание уделено городскому перинатальному центра."Работниками социальной защиты установлен контроль и оказание помощи людям с инвалидностью и пожилым людям в домах, которые остались без теплоснабжения", – подытожил он. https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2049150142033822 Днем 24 февраля в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, в результате чего 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города остались без теплоснабжения.Сотрудники коммунальных служб и райгосадминистраций проводят поквартирный обход, температура в квартирах составляет +15...+18 ºС.В ГСЧС надеялись, что восстановят теплоснабжение всех объектов примерно в 18.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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