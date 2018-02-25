Епископ Джованни Дарколе назвал уцелевший после землетрясения в Италии ковчег "знаком надежды". Землетрясения в Италии произошли в августе 2016 года Фото: EPA из-под завалов храма Успения Пресвятой Богородицы, который был разрушен в результате землетрясений в 2016 году, извлекли кивот (ковчег) XVI века, где находились дарохранительница с освященными гостиями. Об этом в интервью Vatican News, которое вышло 22 февраля, сказал епископ Джованни Дарколе.Священник отметил, что хотя кивот лежал более полутора года в ненадлежащих условиях под завалами, на нем не выявили признаков коррозии. Он назвал это "знаком надежды".Он также рассказал, что население городка Аркуата-дель-Тронто, пострадавшего в результате землетрясений, пребывает в трудном положении, поскольку модульные домики не рассчитаны на большие снегопады. Ночью 24 августа 2016 года в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг располагался в 113 километрах к северо-востоку от Рима и в 48 километрах к северу от города Л’Аквила и залегал на глубине 10 километров. Больше только пострадали города Аккумоли, Аркуата-дель-Тронто и Аматриче. Число жертв землетрясения в Италии составило 290 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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