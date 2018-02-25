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В Италии нашли неповрежденным ковчег XVI века, который лежал под завалами храма после землетрясения полтора года
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25.02.2018 18:09
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Епископ Джованни Дарколе назвал уцелевший после землетрясения в
Италии ковчег "знаком надежды". Землетрясения в Италии произошли в
августе 2016 года Фото: EPA из-под завалов храма Успения Пресвятой
Богородицы, который был разрушен в результате землетрясений в 2016
году, извлекли кивот (ковчег) XVI века, где находились
дарохранительница с освященными гостиями. Об этом в
интервью Vatican News, которое вышло 22 февраля, сказал
епископ Джованни Дарколе.Священник отметил, что хотя кивот лежал
более полутора года в ненадлежащих условиях под завалами, на нем не
выявили признаков коррозии. Он назвал это "знаком надежды".Он также
рассказал, что население городка Аркуата-дель-Тронто,
пострадавшего в результате землетрясений, пребывает в трудном
положении, поскольку модульные домики не рассчитаны на большие
снегопады. Ночью 24 августа 2016 года в центральной части
Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг
располагался в 113 километрах к северо-востоку от Рима и в 48
километрах к северу от города Л’Аквила и залегал на глубине 10
километров. Больше только пострадали города Аккумоли,
Аркуата-дель-Тронто и Аматриче. Число жертв землетрясения
в Италии составило 290 человек.
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