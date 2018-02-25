Сводка Новостей
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|Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% – Минэнергоугля
|25.02.2018 18:25
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13 февраля компания "Нафтогаз України" сообщала, что по итогам 2/3 отопительного сезона в газовых хранилищах в Украине остается на 22% больше газа, чем в 2017 году.Похолодание в Украине началось 24 февраля. 26 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков.
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