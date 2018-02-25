по состоянию на 25 февраля объем суточного потребления газа в Украине – 170 млн.куб.м, а 25 февраля 2017 года был 138 млн.куб.м, рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский. Украина начала отбирать больше газа из хранилищ Фото: EPA Он отметил, что по состоянию на 25 февраля объем суточного потребления газа в Украине – 170 млн.куб.м, а 25 февраля 2017 года был 138 млн.куб.м."Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн.куб.м (такой режим впервые за последний год). Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн.куб.м) и импорта из Европы (16 млн.куб.м)", – отметил он. https://www.facebook.com/max.bilyavskiy/posts/1220001241463090 13 февраля компания "Нафтогаз України" сообщала, что по итогам 2/3 отопительного сезона в газовых хранилищах в Украине остается на 22% больше газа, чем в 2017 году.Похолодание в Украине началось 24 февраля. 26 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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