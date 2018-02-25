Подбившие 22 февраля боевую машину пехоты боевиков бойцы ВСУ рассказали, что попали в БМП из переносного ракетного комплекса, а противника погубила самоуверенность. | Украинские военные рассказали про обстоятельства уничтожения БМП боевиков Скриншот: Військове телебачення України / YouTube 22 февраля пресс-центр штаба АТО опубликовал кадры попадания бойцами объединенных сил ВСУ в БМП противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых сил."Эта БМП периодически тревожила наши позиции. Выезжала, обстреливала их. Мы наблюдали, следили, уничтожили при помощи переносного ракетного комплекса ПТУР", – рассказал военным журналистам военнослужащий по имени Василь.Еще один украинский военный по имени Вадим сообщил, что БМП была уничтожена на дистанции почти в три колометра."Они просто позволяли себе вальяжно кататься. У них был определенный участок дороги, по которому они думали, что комфортно могут ездить. Их погубила самоуверенность. Расстояние 2 км 700 метров... После этого они начали использовать стрелковое оружие, гранатометы, примерно через 30 минут после выстрела сделали выстрелы из гладкоствольной артиллерии 152 мм. Несколько снарядов приземлилось в поселке", – отметил украинский военный.ВИДЕО Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бмп что они боевиков рассказали Теги: война в украине