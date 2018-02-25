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Украинские военные про уничтоженную БМП боевиков: Они просто позволяли себе вальяжно кататься
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25.02.2018 18:33
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Подбившие 22 февраля боевую машину пехоты боевиков бойцы ВСУ
рассказали, что попали в БМП из переносного ракетного комплекса, а
противника погубила самоуверенность. | Украинские военные
рассказали про обстоятельства уничтожения БМП боевиков Скриншот:
Військове телебачення України / YouTube 22 февраля пресс-центр
штаба АТО опубликовал кадры попадания бойцами объединенных сил ВСУ
в БМП противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых
сил."Эта БМП периодически тревожила наши позиции. Выезжала,
обстреливала их. Мы наблюдали, следили, уничтожили при помощи
переносного ракетного комплекса ПТУР", – рассказал военным
журналистам военнослужащий по имени Василь.Еще один украинский
военный по имени Вадим сообщил, что БМП была уничтожена на
дистанции почти в три колометра."Они просто позволяли себе вальяжно
кататься. У них был определенный участок дороги, по которому они
думали, что комфортно могут ездить. Их погубила самоуверенность.
Расстояние 2 км 700 метров... После этого они начали использовать
стрелковое оружие, гранатометы, примерно через 30 минут после
выстрела сделали выстрелы из гладкоствольной артиллерии 152 мм.
Несколько снарядов приземлилось в поселке", – отметил
украинский военный.ВИДЕОВооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23
декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено
новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям
украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли
огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но
ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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