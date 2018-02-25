Сводка Новостей
- В КНДР заявили, что новыми санкциями США хотят ввергнуть Корейский полуостров в войну
- Аброськин: В "ЛНР" собирают данные о "героях – участниках Дебальцевской операции". Нужная инициатива для правоохранителей
- В Польше не будут приостанавливать действие нового закона об Институте нацпамяти – минюст страны
- Аброськин: В "ЛНР" собирают данные о "героях-участниках Дебальцевской операции". Нужная инициатива для правоохранителей
- В ГПУ заявили, что предлагали Италии помощь в расследовании дела нацгвардейца Маркива, но пока не получили ответа
|Супрун разрешила украинцам мочить Манту
|25.02.2018 18:41
|
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2044447255839831
Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует, что организм активно взаимодействует с возбудителем.Недопустимость контакта проб Манту с водой – один из популярных мифов. Скорее только, он сохранился со времен повсеместного применения пробы Пирке, которую нельзя было мочить, потому что она наносилась на специальным образом поцарапанную кожу.
Поделитесь статьей с друзьями