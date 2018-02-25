И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вода на коже никак не может повлиять на результаты туберкулиновой пробы, однако не стоит тереть и царапать место инъекции. Супрун: Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье Фото: Уляна Супрун / Facebook "Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула (уплотнение кожи на месте пробы. – ) от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту", – заверила она.Супрун пояснила, что инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает."Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", – подытожила она. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2044447255839831 Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует, что организм активно взаимодействует с возбудителем.Недопустимость контакта проб Манту с водой – один из популярных мифов. Скорее только, он сохранился со времен повсеместного применения пробы Пирке, которую нельзя было мочить, потому что она наносилась на специальным образом поцарапанную кожу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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