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Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на сирийское правительство для соблюдения перемирия в стране
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25.02.2018 18:57
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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель
и президент РФ Владимир Путин приветствовали резолюцию о 30-дневном
перемирии в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН 24 февраля.
Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным Фото: EPA
Отмечается, что все трое лидеров приветствовали резолюцию о
30-дневном перемирии в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН 24
февраля.Меркель и Макрон подчеркнули, что теперь важно выполнять
положения документа, и призвали Путина повлиять на режим сирийского
президента Башара Асада, чтобы огонь в стране прекратился. Также
лидеры отметили, что перемирие должно быть использовано для
продвижения политического решения об урегулировании сирийского
конфликта на переговорах в Женеве.В пресс-службе добавили, что 23
февраля Меркель и Макрон в общем письме призывали Путина помочь
населению Восточной Гуты, а также посодействовать голосованию РФ за
резолюцию Совбеза ООН по Сирии.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Восточная
Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под
контролем повстанцев.Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН
24 февраля, содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии
немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно
было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать
больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав
человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции
Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты все равно не
прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля
жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стали, по
меньшей мере, 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин.
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