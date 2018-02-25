Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин приветствовали резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН 24 февраля. Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным Фото: EPA Отмечается, что все трое лидеров приветствовали резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН 24 февраля.Меркель и Макрон подчеркнули, что теперь важно выполнять положения документа, и призвали Путина повлиять на режим сирийского президента Башара Асада, чтобы огонь в стране прекратился. Также лидеры отметили, что перемирие должно быть использовано для продвижения политического решения об урегулировании сирийского конфликта на переговорах в Женеве.В пресс-службе добавили, что 23 февраля Меркель и Макрон в общем письме призывали Путина помочь населению Восточной Гуты, а также посодействовать голосованию РФ за резолюцию Совбеза ООН по Сирии.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев.Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН 24 февраля, содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты все равно не прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стали, по меньшей мере, 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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