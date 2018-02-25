|
В ГПУ заявили, что предлагали Италии помощь в расследовании дела нацгвардейца Маркива, но пока не получили ответа
|
25.02.2018 19:13
|
Украинское следствие считает, что служащий Нацгвардии Украины
Виталий Маркив не мог иметь отношения к убийству итальянского
фотокорреспондента Андреа Рокелли, в котором его подозревают
итальянские правоохранители. Об этом сказал заместитель
генпрокурора Украины Евгений Енин. Маркив был арестован в Италии 30
июня 2017 года Фото: Юрий Касьянов / Facebook Он отметил,
что смерть итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и
еще ряда лиц СБУ расследует по квалификации "теракт"."Мы часто
обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить
содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет
об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за
подписью генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским
правоохранительным органам приехать на место совершения
преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства,
которое есть в распоряжении СБУ", – сказал Енин.По его словам,
пока итальянская сторона не ответила на предложение."На сегодняшний
день у нас нет никаких предостережений относительно объективности
хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским
партнерам... По информации, которая есть украинских
правоохранительных органов, Маркив не мог иметь прямого отношения к
убийству Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали
Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", – сказал
он.Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года. Его
подозревают в причастности к убийству Роккелли и его
российского переводчика Андрея Миронова на
Донбассе. Они погибли 24 мая 2014 года в районе
Славянска Донецкой области.В Министерстве внутренних дел
Украины рассказали, что уголовное производство против Маркива
итальянские правоохранители открыли по свидетельствам
французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы
подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.Украинские
правоохранители считают, что гибель гражданина Италии
Роккелли и его российского переводчика произошла вследствие
артобстрела со стороны российско-террористических войск. В
подразделении Маркива не было минометов, которые вели бы огонь по
предполагаемому местонахождению журналиста, заявили в МВД.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира