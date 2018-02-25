Украинское следствие считает, что служащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив не мог иметь отношения к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли, в котором его подозревают итальянские правоохранители. Об этом сказал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года Фото: Юрий Касьянов / Facebook Он отметил, что смерть итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и еще ряда лиц СБУ расследует по квалификации "теракт"."Мы часто обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за подписью генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским правоохранительным органам приехать на место совершения преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства, которое есть в распоряжении СБУ", – сказал Енин.По его словам, пока итальянская сторона не ответила на предложение."На сегодняшний день у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам... По информации, которая есть украинских правоохранительных органов, Маркив не мог иметь прямого отношения к убийству Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", – сказал он.Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года. Его подозревают в причастности к убийству Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе. Они погибли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.Украинские правоохранители считают, что гибель гражданина Италии Роккелли и его российского переводчика произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели бы огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, заявили в МВД. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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