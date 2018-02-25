После принятия закона в Польше парламетом и подписания его президентом он вступает в силу, отметил спикер польского министерства юстиции Ян Кантак. Польский закон об Институте нацпамяти вступит в силу 1 марта Фото: EPA Отмечается, что в субботу ряд израильских СМИ писали, что Польша "заморозит" закон."В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", – отметил Кантак."Польське радіо" отметило, что Конституционный суд рассмотрит закон не раньше, чем через два месяца.26 января 2018 года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором говорится, что украинские депутаты "с разочарованием и глубокой обеспокоенностью" восприняли законопроект. 19 февраля стало известно, что оппозиционная "Гражданская платформа" подготовила изменения в польский закон об Институте нацпамяти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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