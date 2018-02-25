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В Польше не будут приостанавливать действие нового закона об Институте нацпамяти – минюст страны
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25.02.2018 19:29
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После принятия закона в Польше парламетом и подписания его
президентом он вступает в силу, отметил спикер польского
министерства юстиции Ян Кантак. Польский закон об Институте
нацпамяти вступит в силу 1 марта Фото: EPA Отмечается, что в
субботу ряд израильских СМИ писали, что Польша "заморозит" закон."В
Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона
и подписания его президентом он вступает в силу", – отметил
Кантак."Польське радіо" отметило, что Конституционный суд
рассмотрит закон не раньше, чем через два месяца.26 января 2018
года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об
Институте национальной памяти. В ночь на 1
февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля
президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил
ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает
ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную
ответственность за отрицание участия украинских националистов и
членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим
рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950
годах. Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором
говорится, что украинские депутаты "с разочарованием и
глубокой обеспокоенностью" восприняли законопроект. 19
февраля стало известно, что оппозиционная "Гражданская
платформа" подготовила изменения в польский закон об Институте
нацпамяти.
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