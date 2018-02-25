Сводка Новостей
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- Аброськин: В "ЛНР" собирают данные о "героях – участниках Дебальцевской операции". Нужная инициатива для правоохранителей
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- Аброськин: В "ЛНР" собирают данные о "героях-участниках Дебальцевской операции". Нужная инициатива для правоохранителей
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|Аброськин: В "ЛНР" собирают данные о "героях – участниках Дебальцевской операции". Нужная инициатива для правоохранителей
|25.02.2018 19:37
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https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1841557489470250
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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