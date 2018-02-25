Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что украинские силовики используют собранные боевиками "ЛНР" данные об участниках боев против Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вячеслав Аброськин: Идут шагами Геббельса – "мы добиваемся не правды, а эффекта" Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "Активизировались встречи Захарченко с его "многочисленными соседями по общей границе", как написали в "Казачьем вестнике". "Встреча братьев по крови Захарченко и Пасечника"... Я бы сказал иначе: встреча братьев в крови, за которую они вместе еще будут нести ответственность", – отметил он.Замглавы Нацполиции добавил, что заинтересовался инициативой боевиков "ЛНР", которые хотят собрать данные наемников, принимавших участие в нападениях на ВСУ."В "ЛНР" стартовал проект по сбору данных о своих "героях – участниках Дебальцевско-Чернухинской операции". Согласен, очень нужная инициатива, особенно для наших правоохранительных органов, чтобы на каждого "героя" была собрана доказательная база и впоследствии никто из них не смог избежать ответственности", – подчеркнул он.Аброськин добавил, что Захарченко подписал "указ" о "финансовой и другой помощи" жителям, проживающим на не подконтрольной террористам территории Донецкой и Луганской областей."Могу сказать, что идут шагами Геббельса – "мы добиваемся не правды, а эффекта". Освобождение от русских захватчиков и наемников террористов, а затем объединение народа Украины – обязательно произойдет, но уже без этих "братьев по крови" Захарченко и Пасечника", – заверил он. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1841557489470250 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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