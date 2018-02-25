В МИД КНДР пригрозили "укротить США" контрмерами в ответ на санкции. В КНДР заявили, что будут считать любые блокады "военным актом" в отношении страны Фото: EPA "США, вводя масштабные санкции против КНДР, беснуются, снова пытаясь ввергнуть Корейский полуостров в конфронтацию и войну. Сама попытка своры Трампа (президент США Дональд Трамп. – ) затронуть нас такими санкциями и грубейшими словами является проявлением невежества к нашей Республике. Мы обладали справедливым мечом-кладенцем – ядерным оружием именно для самозащиты в ответ на такую угрозу США. Как мы заявляли, мы будем считать любые блокады военным актом в отношении нашей Республики", – говорится в сообщении.В МИД КНДР пригрозили "укротить США" контрмерами."Если обстановка на Корейском полуострове снова дойдет до грани войны из-за необдуманного поступка США, вся катастрофа, возникающая от этого, будет обрушена на голову США", – говорится в заявлении.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил".22 декабря Совет Безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.24 января США расширили санкционный список по КНДР. Ограничительные меры ввели против 16 граждан этой страны. Среди них четверо работают на северокорейские компании в России, 11 ведут бизнес в Китае.Президент США Дональд Трамп заявлял, что Северной Корее обходить санкции помогают Китай и Россия.9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого прошло еще два раунда переговоров. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.10 февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.23 февраля министерство финансов США объявило о введении самого большого из существующих пакетов санкций против КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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