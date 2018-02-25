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В КНДР заявили, что новыми санкциями США хотят ввергнуть Корейский полуостров в войну
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25.02.2018 20:01
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В МИД КНДР пригрозили "укротить США" контрмерами в ответ на
санкции. В КНДР заявили, что будут считать любые блокады "военным
актом" в отношении страны Фото: EPA "США, вводя масштабные санкции
против КНДР, беснуются, снова пытаясь ввергнуть Корейский
полуостров в конфронтацию и войну. Сама попытка своры Трампа
(президент США Дональд Трамп. – ) затронуть нас
такими санкциями и грубейшими словами является проявлением
невежества к нашей Республике. Мы обладали справедливым
мечом-кладенцем – ядерным оружием именно для самозащиты в
ответ на такую угрозу США. Как мы заявляли, мы будем считать любые
блокады военным актом в отношении нашей Республики", –
говорится в сообщении.В МИД КНДР пригрозили "укротить
США" контрмерами."Если обстановка на Корейском полуострове
снова дойдет до грани войны из-за необдуманного поступка США, вся
катастрофа, возникающая от этого, будет обрушена на голову
США", – говорится в заявлении.С 2006 года Северная
Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия
и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017
года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической
ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам лидера Северной
Кореи Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания
"государственных ядерных сил".22 декабря Совет Безопасности
ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.24
января США расширили санкционный список по
КНДР. Ограничительные меры ввели против 16 граждан этой
страны. Среди них четверо работают на северокорейские компании в
России, 11 ведут бизнес в Китае.Президент США Дональд Трамп
заявлял, что Северной Корее обходить санкции
помогают Китай и Россия.9 января в деревне
Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между
двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических
переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских
играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого
прошло еще два раунда переговоров. 9 февраля в южнокорейском
Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних
Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на
церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.10
февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в
Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.23
февраля министерство финансов США объявило о введении самого
большого из существующих пакетов санкций против КНДР.
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