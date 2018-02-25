С начала суток в зоне АТО зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов, сообщили в штабе антитеррористической операции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боевики вели огонь по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм Фото: ЕРА ."На линии соприкосновения не наблюдалось полного прекращения огня. В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки продолжили нарушать режим тишины. На луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку от Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия соперник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского", – заявили в пресс-центре АТО.На донецком направлении боевики из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия вели огонь по Водяному, а из стрелкового оружия – по шахте Бутовка.Всего с начала суток зафиксировано пять обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1867378776606253 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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