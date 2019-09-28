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|"Никто из нас не сломается!" Порошенки и Гонтарева посмеялись над властью Зеленского
|28.09.2019 13:59
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Бывший президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина проведали Валерию Гонтареву, чтобы от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну. Об этом политик написал на своем Facebook.
Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность. В качестве примеров ее стойкости он назвал историю с национализацией ПриватБанка и спасение "всей банковской системы страны".
Он заверил подписчиков, что Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые "не чураются бандитских приемов" и "сами становятся бандитами".
В дар посетители привезли Гонтаревой "слова поддержки от многих украинцев" и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.
Свой пост Порошенко завершил на торжественной ноте: "Валерия не сломается, уверены мы. Знайте: никто из нас не сломается!"