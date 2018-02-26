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В Киевской области автобус с иностранными туристами застрял в снегу
26.02.2018 00:40
В Киевской области автобус с иностранными туристами застрял в снегу
Никто не пострадал
В воскресенье, 25 февраля, в Киевской области спасатели вытащили из снежного заноса автобус VOLVO с иностранными туристами.
В Киевской области автобус с иностранными туристами застрял в снегу Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Как сообщают в ДСНС, случай произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище.
 
"Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - говорится в сообщении.
 
В автобусе было 19 человек, никто не пострадал.
 
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