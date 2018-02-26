Никто не пострадал

Как сообщают в ДСНС, случай произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище.

"Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - говорится в сообщении.

В автобусе было 19 человек, никто не пострадал.

Напомним, в связи с понижением температуры в столице возобновят работу пунктов обогрева.

Украина из-за сильного похолодания увеличила отбор газа из хранилищ.