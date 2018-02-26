По словам генпрокурора, единственный юридически весомый след, Бойко оставил в этом деле, - подпись под изменением финплан "Нафтогаза"

Об этом Луценко рассказал в интервью LB.ua.

"Представление (на Бакулина, - ред.) - не обычное представление, потому что на самом деле господин Бакулин стоит рядом с Арбузовым, Януковичем ... Он подозревается в хищении государственного бюджета на сумму более 100 млн долларов при закупке так называемых" вышек Бойко " . Следствие, наконец, получило не только свидетельства бывших и действующих чиновников, причастных к этому преступлению, но и - через сделки со следствием - данные о счетах, на которые поступали ворованные деньги. Я еще забыл упомянуть фамилию Мельника (Василий Мельник - хозяин "Рижский судоверфи", через которую происходила в Перацим, - ред.).

Он подозревается в том, что был финансовым сектором отмывания и дальнейшего распределения средств. С моей точки зрения, это очень перспектива дело. Она, кстати, имеет корни из тех же данных, из которых мы исходили при спецконфискации 1,5 миллиарда долларов. С того самого, скажем, центра сбора доказательств мы движемся и по делу так называемых "вышек Бойко". Мы доказательства для вручения подозрения указанным лицам - Януковичу, Арбузову, Бакулину и Мельнику. Сейчас тщательно работают наше международное управление вместе со своими коллегами, а также государственный финансовый мониторинг. Соколы спущены - ищем добычу", - отметил Луценко.

В то же время оснований подозревать действующего народного депутата от "Оппозиционного блока" в причастности к этому преступлению, по его словам, нет.

"Юрий Бойко был часто допрошен. И единственный юридически весомый след, который он оставил в этом деле, - подпись под изменением финплан "Нафтогаза". Ни один из тех, кто визировал это решение, не дает показаний, Бойко был в курсе того, для чего менялся финплан. А руководитель министерства, подписывает всеми завизирован и падений финплан - еще не полная знак совершенного преступления. Если на господина Бойко будут прямые показания кого-либо из бывших или действующих лиц с НАК "Нафтогаз", допустим, теоретически, это может сделать, например, Бакулин, во время сделки со следствием ...", - добавил генпрокурор.

По его словам, экс-заместитель НАК "Нафтогаз" Александр Кацуба, которого подозревали в растрате почти 500 млн гривен "Нафтогаза" и который пошел на сделку со следствием, утверждает, что Бойко не знал подробностей о закупке буровых установок.

"Говорит (Кабуца, - ред.), Что Бойко был не в курсе. Еще один человек, который заключила с нами договор, рассказывает, что Бойко только по приказу Януковича - после медийного скандала - включили для отбеливания этой аферы. Как вы видите, в таких условиях до подозрения далековато. Но больше только надежд я возлагаю не в прямые показания, потому что мы уже много раз допросили практически всех, а на финансовое расследование. Если ворованные средства со счетов кого-то из четырех названных мной человек ведут к лицам, связанных с Бойко, у него будет подозрение. Я в этом не сомневаюсь. Только единственное итання: я - не магазин политических заказов. Поэтому, нравится мне кто-то, не нравится, без достаточных доказательств подозрения выдвигать не могу", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, в мае 2017 года следователи Генпрокуратуры Украины во время расследования уголовных производств в отношении лидера фракции Рады "Оппозиционный блок" Юрия Бойко не установили фактов, доказывающих его причастность к преступной схемы закупки по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа в Черноморском шельфе и, как следствие, проект сообщение о подозрении ему не состоял.