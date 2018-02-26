Погода, Новости, загрузка...
Спасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраляСпасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраля
26.02.2018 00:56
Спасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраляСпасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраля
Ночью 28 февраля погодные условия также будут сложными
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 27 февраля.
Спасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраляСпасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраля Фото: gettyimages.com
"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, вьюга, порывы ветра 15-22 м / с, в Приазовье кое-где 25-27 м / с; днем 27 февраля во южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - сообщает ДСНС.
 
Напомним, Украина за сильного похолодания увеличила отбор газа из хранилищ.
  • Из-за мороза Украина увеличила отбор газа из хранилищ
  • В Киевской области автобус с иностранными туристами застрял в снегу

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить