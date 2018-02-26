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|Спасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраляСпасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраля
|26.02.2018 00:56
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Ночью 28 февраля погодные условия также будут сложнымиГосслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 27 февраля.
Фото: gettyimages.com
"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, вьюга, порывы ветра 15-22 м / с, в Приазовье кое-где 25-27 м / с; днем 27 февраля во южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - сообщает ДСНС.
Напомним, Украина за сильного похолодания увеличила отбор газа из хранилищ.
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