Спасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраляСпасатели предупреждают о метели и заносы 27 февраля Ночью 28 февраля погодные условия также будут сложными Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 27 февраля. Фото: gettyimages.com "По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, вьюга, порывы ветра 15-22 м / с, в Приазовье кое-где 25-27 м / с; днем 27 февраля во южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - сообщает ДСНС. Напомним, Украина за сильного похолодания увеличила отбор газа из хранилищ. Из-за мороза Украина увеличила отбор газа из хранилищ

В Киевской области автобус с иностранными туристами застрял в снегу Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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