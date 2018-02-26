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|Мы выполняем все обещания, - Гройсман
|26.02.2018 01:04
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Однако, по словам премьера, "циничные политики-популисты" не выполняют то, что обещаютПремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство выполняет все свои обещания.
Фото: unian.ua
Гройсман отметил, что перед выборами "циничные политики-популисты" могут обещать что угодно, но выполнять этого они не собираются.
"Эти люди даже не популисты, они - фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинском. С ними трудно бороться, ведь слова могут быть вечно красивыми, если не собираешься их придерживаться", - отметил премьер.
Глава правительства добавил, что власти взамен свои обещания выполняет.
"Все, что мы обещаем - выполняем. Все, что говорят и обещают популисты, они не собираются делать", - подытожил Гройсман.
Напомним, 20 февраля премьер-министр заявил, что за четыре года не удалось сделать все запланированное, чтобы значительно улучшить состояние страны и качество жизни населения.
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