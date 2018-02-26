Однако, по словам премьера, "циничные политики-популисты" не выполняют то, что обещают

Гройсман отметил, что перед выборами "циничные политики-популисты" могут обещать что угодно, но выполнять этого они не собираются.

"Эти люди даже не популисты, они - фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинском. С ними трудно бороться, ведь слова могут быть вечно красивыми, если не собираешься их придерживаться", - отметил премьер.

Глава правительства добавил, что власти взамен свои обещания выполняет.

"Все, что мы обещаем - выполняем. Все, что говорят и обещают популисты, они не собираются делать", - подытожил Гройсман.

Напомним, 20 февраля премьер-министр заявил, что за четыре года не удалось сделать все запланированное, чтобы значительно улучшить состояние страны и качество жизни населения.