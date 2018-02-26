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15 гражданок Турции казнят в Ираке за связь с террористами
26.02.2018 01:12
15 гражданок Турции казнят в Ираке за связь с террористами
Еще одну гражданку Турции приговорили к пожизненному заключению
В Ираке суд приговорил казнить через повешение 15 турецких женщин за причастность к террористической группировке "Исламское государство".
15 гражданок Турции казнят в Ираке за связь с террористами Фото: gettyimages.com
Кроме того, принято в воскресенье, 25 февраля, решение суда предусматривает пожизненное заключение для еще одной гражданки Турции, сообщил представитель судебных органов, пишет DW.
 
По словам иракского чиновника, подсудимые признали свою вину.
 
Во время судебных слушаний и вынесения приговора четырех осужденных женщин сопровождали их малолетние дети.
 
Возраст осужденных от 20 до 50 лет.
 
Все они нелегально попали на территорию Ирака, где их мужья воевали на стороне самопровозглашенного в отдельных районах Сирии и Ирака "халифата" исламистов.
 
Одна из осужденных признала, что принимала участие в боевых действиях на стороне исламистов против иракских правительственных сил.
 
В то же время пресс-секретарь Совета правосудия Ирака заявил, что женщины имеют месяц на подачу апелляции.
 
только в Ираке были задержаны около 560 женщин и 600 детей, которых считают джихадистами или родственниками тех, кого подозревают в членстве в террористической группировке.
 
Напомним, в январе этого года иракский суд приговорил к смертной казни через повешение немецкий гражданку марокканского происхождения, которая помогала боевикам "Исламского государства".
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