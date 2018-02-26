"Движение новых сил" обвиняет охрану генпрокурора в избиении двух активистов

Активисты заявили, что во вторник в суде требовать освободить Дангадзе.

"Можете требовать сколько угодно ... По этой статье ему грозит до восьми лет", - сказал Луценко.

На видео видно, как пикетчики угрожают Луценко, что "будет спрос народа и военные придут, подождите". На это генпрокурор ответил, что всегда к нему готов.

В то же время "Движение новых сил" обвиняет охрану генпрокурора в избиении двух активистов, в субботу остались в палатке возле дома Луценко.

Как отмечает пресс-служба, отец Севериона Дангадзе Джумбер Дангадзе сообщил, что после субботней акции до двух активистов подошел "нетрезвый генеральный прокурор". По его словам, ребята зафиксировали разговор с ним на видеокамеру, а Луценко дал приказ своим охранникам их побить.

"Так как это все было зафиксировано на камеру, его усиленная охрана примерно из ста человек, получив приказ, злостно избила двух беззащитных активистов незаконно забрала и разбила видеокамеру. Причем один из избитых, гражданин США, который уже поставил в известность о том, что произошло посольство Америки", - заявил Джумбер Дангадзе.

Он также утверждает, что один из пострадавших находится в больнице.

Напомним, в субботу, 24 февраля, активисты "Движения новых сил" провели у дома Луценко акцию с требованием отпустить Севериона Дангадзе, разбили палатку и объявили о бессрочном пикетировании.

4 декабря 2017 правоохранители задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе. Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.