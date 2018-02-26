Генпрокурор Украины Юрий Луценко 25 февраля вышел к активистам, которые 24 февраля начали пикетировать его дом с требованием освободить соратника лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Видео разговора в YouTube опубликовал канал партии "Рух нових сил". "Мне не смешно. Я считаю, что 300 тыс. баксов из Москвы – это дурдом. Вы воин, как вы можете зазищать того, кто из Москвы возит деньги?", – сказал Луценко. Протестующие попросили генпрокурора обосновать эти обвинения, на что он сказал, что у следствия есть записи разговоров и переписанные номера купюр. | Луценко вышел к активистам Фото: EPA (архив) Затем активисты спросили у Луценко, почему к уголовной ответственности не привлечен сын министра внутренних дел Александр Аваков, на что генпрокурор сказал, что это дело расследует Национальное антикоррупционное бюро и он не имеет права в него вмешиваться.Протестующие заявили, что будут требовать освободить Дангадзе из зала суда во вторник. Луценко ответил: "Можете требовать, сколько угодно. По этой статье – до восьми лет, потому что это статья "государственная измена (Дангадзе выдвинуты подозрения по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". – )".Когда он вновь вспомнил, что по версии следствия, Дангадзе привозил в Украину деньги от беглого бизнесмена Сергея Курченко, один из активистов сказал: "А вы самолетом возили. Самолетом возите деньги!". Луценко ответил: "Да-да, и ракетой тоже". Затем генпрокурор ушел в дом, а активисты продолжили пикет.Руководитель киевской ячейки "Руху нових сил" Северион Дангадзе был задержан 4 декабря 2017 года. Луценко назвал его связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и Саакашвили. 5 декабря глава ГПУ заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам Луценко, помимо захвата власти, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.Дангадзе подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 6 декабря его арестовали без права внесения залога. Он до сих пор находится под стражей.Саакашвили также является фигурантом этого дела, но 12 февраля его выслали в Польшу.видео Видео: РУХ НОВИХ СИЛ / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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