"Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". Луценко вышел к активистам, требующим под его домом освободить Дангадзе. Видео
26.02.2018 01:25
Генпрокурор Украины Юрий Луценко 25 февраля вышел к активистам,
которые 24 февраля начали пикетировать его дом с требованием
освободить соратника лидера партии "Рух нових сил" Михаила
Саакашвили Севериона Дангадзе. Видео разговора в YouTube
опубликовал канал партии "Рух нових сил". "Мне не смешно. Я считаю,
что 300 тыс. баксов из Москвы – это дурдом. Вы воин, как вы можете
зазищать того, кто из Москвы возит деньги?", – сказал Луценко.
Протестующие попросили генпрокурора обосновать эти обвинения, на
что он сказал, что у следствия есть записи разговоров и
переписанные номера купюр. | Луценко вышел к активистам
Фото: EPA (архив) Затем активисты спросили у Луценко, почему к
уголовной ответственности не привлечен сын министра внутренних дел
Александр Аваков, на что генпрокурор сказал, что это дело
расследует Национальное антикоррупционное бюро и он не имеет права
в него вмешиваться.Протестующие заявили, что будут требовать
освободить Дангадзе из зала суда во вторник. Луценко ответил:
"Можете требовать, сколько угодно. По этой статье – до восьми
лет, потому что это статья "государственная измена (Дангадзе
выдвинуты подозрения по статье "посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины". – )".Когда он
вновь вспомнил, что по версии следствия, Дангадзе привозил в
Украину деньги от беглого бизнесмена Сергея Курченко, один из
активистов сказал: "А вы самолетом возили. Самолетом возите
деньги!". Луценко ответил: "Да-да, и ракетой тоже". Затем
генпрокурор ушел в дом, а активисты продолжили пикет.Руководитель
киевской ячейки "Руху нових сил" Северион Дангадзе был
задержан 4 декабря 2017 года. Луценко назвал его связующим
звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и
Саакашвили. 5 декабря глава ГПУ заявил, что окружение
Саакашвили получило из России около $500 тыс. на
финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По
словам Луценко, помимо захвата власти, целью акций лидера
"Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в
отношении Курченко и восстановление его контроля над активами
в Украине.Дангадзе подозревается в посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 6
декабря его арестовали без права внесения залога. Он до сих
пор находится под стражей.Саакашвили также является фигурантом
этого дела, но 12 февраля его выслали в Польшу.видео
Видео: РУХ
НОВИХ СИЛ / YouTube