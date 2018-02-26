МОЗ Украины призывает не срывать учебный процесс в НМУ

"Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст. 2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", - сообщили в вузе.

Университет обвиняет руководство Минздрава (а именно первого заместителя Ульяны Супрун - Александра Линчевского) в системном нарушении требований закона и превышении своих полномочий.

"Из-за категорический отказ Ректора Университета выполнять незаконные приказы МОЗ руководством Министерства было создано карательную комиссию во главе с первым заместителем Ульяны Супрун господином Александром Линчевская, а ректора университета незаконно отстранен от исполнения ее обязанностей.

Такие действия руководства МОЗ прямо нарушают ст. 19 Конституции Украины согласно которой правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - заявили в университете.

В заявлении вузов говорится также, что "трудовой коллектив НМУ имени А. А. Богомольца отмечает: право избирать руководство университета принадлежит исключительно трудовому коллективу ВУЗа".

Кроме того, в университете утверждают, что Минздрав заблокировало выплаты стипендий студентам и заработные платы трудовому коллективу, "незаконно отобрав право банковского подписи в законно оборани руководства ВУЗа".

"Начиная с понедельника 26 февраля 2018 учебный и научная деятельность в НМУ им. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты. Право на забастовку закреплено статьей 44 Конституции Украины и статьей 4 Европейской социальной хартии", - заявили в учреждении.

Координатором стачкома от трудового коллектива избран декана второго медицинского факультета Литвинову Наталью Юрьевну. Координаторами стачкома со стороны студенчества избран Сергей Суровцева - Председатель студенческого совета стоматологического факультета и Председателя ОО "Студдовира" - Василия Гилюка.

Бастующие требуют:

- от президента Украины немедленно вмешаться в ситуацию и принять безотлагательные меры по защите и восстановлении их конституционных прав и демократических ценностей;

- от председателя Верховной Рады Украины - немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава и начать процедуру отстранения от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее политической команды заместителей;

- от премьер-министра Украины - немедленно назначить комиссию по расследованию незаконной деятельности руководства Минздрава и на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей;

- от председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - немедленного расследования нарушений антикоррупционного законодательства со стороны руководства МЗ, а на время проведения проверки - предоставление предписания об отстранении руководства Минздрава от выполнения ими своих обязанностей.

Кроме того от исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины забастовщики требуют отменить приказ об отстранении ректора НМУ им. Богомольца Екатерина Амосова, немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена "Шаг1. Стоматология", публично извиниться перед студентами и в течение 10-ти дней обнародовать в известность выпускников ВУЗа порядок трудоустройства и зачисления их в интернатуру.

В то же время в Министерстве здравоохранения о блокировке выплаты стипендий и зарплат в НМУ назвали заведомо неправдивой.

"Призываем студентов и преподавателей университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс. Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета - проректор - имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", - рассказали в Минздраве.

В министерстве отметили, что с уважением относятся к принципу университетской автономии и права на мирные собрания, однако основная задача медицинского университета - подготовить квалифицированного врача.

"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионных интегрированных экзаменов, ведь согласно графику их проведения, 27 марта должно состояться ШАГ 3 для врачей-интернов", - отметили в Минздраве.

"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена" КРОК-1. Стоматология "для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия пока прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром тестирования. В то же время, отстранена ректоршу систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашение. О результатах работы комиссии Минздрава Украины и в дальнейшем информировать", - добавили в министерстве.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерина Амосова.

В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вузы для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.