Таким образом церковные иерархи осуждают "систематическую кампанию против церквей и христианской общины в священный земле"

В обнародованном в воскресенье, 25 февраля, непривычно жестко сформулированном письме иерархи греко-католической и армянской церквей объяснили, что прибегнуть к этому шагу их заставила "систематическая кампания против церквей и христианской общины в священный земле", сообщает DW со ссылкой на dpa.

В опубликованном письме религиозные деятели выразили возмущение законопроектом, позволяет израильскому государству конфисковать церковные земельные участки. Этот законопроект в воскресенье будет обсуждаться на заседании министерской комитета, после чего его вынесут на утверждение в Кнессет. В случае принятия в парламенте, документ вступит в силу закона.

В письме церковных иерархов проект закона назван "дискриминационным и расистским". Также они убеждены, что своими действиями Израиль "презирает" те "отношения между христианской общиной и властью", хранившихся десятилетиями.

Церковь также протестует против введения муниципального собрания, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво. У авторов письма создается чувство, что эти действия имеют целью "ослабить христианское присутствие в Иерусалиме".

Городская власть Иерусалима заявляет, что внедрении сборы касаются не храмов, а таких объектов, находящихся в церковной собственности, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал эти обвинения церковных иерархов Иерусалим.

Напомним, открытие нового посольства США в Иерусалиме ожидается в мае 2018 года.