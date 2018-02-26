Президент Польши заявил, что будущее стоит "строить на основе истины, а не лжи или отрицания"

Об этом говорится в обращении польского президента по случаю событий, произошедших на территории бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области, сообщает niezalezna.pl. Обращение президента прочитал государственный секретарь его канцелярии Адам Квятковский, который присутствовал на церемонии во Львовской области.

"Преступление геноцида, совершенное здесь полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привел к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - написал Дуда в своем обращении.

Он добавил, что "невинная смерть, причиненный только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". По словам президента Польши, обязанность современных поляков "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".

Президент также заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинским, и будущее стоит "строить на основе истины, а не лжи или отрицания".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы быть сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения были основаны на прочном фундаменте и взаимном доверии", - добавил президент Польши.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, направлен не против Украины, а против "лжи".