Мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города

Об этом заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает "Радио Свобода".

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключения. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", - сказал он.

По его словам, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

При этом мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города.

По данным первого заместителя председателя ДСНС Украины Олега Мельчуцького, по состоянию на 17:00 25 февраля без централизованного теплоснабжения в Харькове оставались 81 многоквартирный дом, 5 медицинских учреждений, 5 детских садов и 4 школы в Немышлянская районе Харькова.

Ранее в ДСНС прогнозировали, что теплоснабжения Харькова восстановят до 18:00 25 февраля.

Напомним, 24 и 25 февраля в результате прорывов труб без отопления и горячей воды в Харькове остались несколько сотен домов в Немышлянская и Индустриальном районах.