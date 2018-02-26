Пока неизвестно, что стало причиной взрыва в одном из домов в
английском Лестере, но в полиции не связывают случай с терроризмом.
Полиция расследует, что стало причиной взрыва Фото: ЕРА Мощный
взрыв полностью уничтожил двухэтажное здание, в котором
располагался магазин.Пока неизвестно, что стало причиной инцидента,
но в полиции не связывают его с терроризмом."Причина взрыва будет
предметом совместного расследования со стороны полиции и
спасательной службы Лестершира", – заявил представитель
правоохранительных органов.Издание отмечает, что сразу после
взрыва были эвакуированы ближайшие шестьдесят домов, без
электричества остались 187 зданий.
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