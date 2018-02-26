Пока неизвестно, что стало причиной взрыва в одном из домов в английском Лестере, но в полиции не связывают случай с терроризмом. Полиция расследует, что стало причиной взрыва Фото: ЕРА Мощный взрыв полностью уничтожил двухэтажное здание, в котором располагался магазин.Пока неизвестно, что стало причиной инцидента, но в полиции не связывают его с терроризмом."Причина взрыва будет предметом совместного расследования со стороны полиции и спасательной службы Лестершира", – заявил представитель правоохранительных органов.Издание отмечает, что сразу после взрыва были эвакуированы ближайшие шестьдесят домов, без электричества остались 187 зданий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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