Погода, Новости, загрузка...
В результате взрыва в английском Лестере пострадали шесть человек
26.02.2018 07:25
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва в одном из домов в английском Лестере, но в полиции не связывают случай с терроризмом. Полиция расследует, что стало причиной взрыва Фото: ЕРА Мощный взрыв полностью уничтожил двухэтажное здание, в котором располагался магазин.Пока неизвестно, что стало причиной инцидента, но в полиции не связывают его с терроризмом."Причина взрыва будет предметом совместного расследования со стороны полиции и спасательной службы Лестершира", – заявил представитель правоохранительных органов.Издание отмечает, что сразу после взрыва были эвакуированы ближайшие шестьдесят домов, без электричества остались 187 зданий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить