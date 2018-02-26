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Украинцы победили на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
26.02.2018 07:41
В полуфинале украинцы Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин разгромили россиян со счетом 16:8, а в финале были сильнее Сербии – 21:15. Украинцы победили на Чемпионате Европы Фото: esc-shooting.org В полуфинале украинцы разгромили россиян со счетом 16:8, а в финале были сильнее Сербии – 21:15.Бронзу получили немцы, "перестрелявшие" команду РФ со счетом 22:20.Украинцы Анна Ильина и Олег Царьков завоевали бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки в миксте. Другая смешанная пара, Елена Костевич и Олег Омельчук, также заняли третье место в соревнования в стрельбе из пневматического пистолета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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