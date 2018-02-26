В полуфинале украинцы Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор
Банкин разгромили россиян со счетом 16:8, а в финале были сильнее
Сербии – 21:15. Украинцы победили на Чемпионате Европы Фото:
esc-shooting.org В полуфинале украинцы разгромили россиян со счетом
16:8, а в финале были сильнее Сербии – 21:15.Бронзу получили
немцы, "перестрелявшие" команду РФ со счетом 22:20.Украинцы Анна
Ильина и Олег Царьков завоевали бронзовую награду в стрельбе из
пневматической винтовки в миксте. Другая смешанная пара, Елена
Костевич и Олег Омельчук, также заняли третье место в соревнования
в стрельбе из пневматического пистолета.
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