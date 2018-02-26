В аквапарке киевского ТРЦ "Дрим Таун" из-за неисправного оборудования пострадал ребенок — в результате полученных травм мальчику наложили на голову 34 шва.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила, опубликовав соответствующее фото, его мать Елена Ладан-Павленко – "24.02.2018 в Киевском Аквапарке Дрим Таун ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде решетки). Была вызвана скорая помощь и ребенка отвезли в городскую больницу, где сыну наложили 34 шва!!!".

При этом она подчеркнула: горка, на которой травмировалася ее сын, изначально пребывала в аварийном состоянии, но власть аквапарка это скрывала от посетителей – "Как оказалось с этой горкой были уже проблемы и руководство аквапарка не решило их в полной мере, а просто халтурно скрыло".

В то же время, говоря о состоянии ребенка, Ладан-Павленко отметила: несмотря на операцию, его состояние продолжает оставаться довольно сложным – "Рана глубокая и достает до черепа, но кость не задета. Прописали антибиотики и успокоительные, каждый день мы должны появляться к врачу. У ребенка постоянно болит голова, спит со стонами".

Вместе с тем, она заявила о намерении добиваться наказания виновных – "Надеюсь, что все же будут наказаны те люди, которые отвечают за безопасность конструкций и людей в момент отдыха. Фото с раной предоставим в необходимых органах", – заметив: власть аквапарка в качестве реакции на случай проведет 26 февраля встречу с отцом ребенка.

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