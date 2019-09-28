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|Байденгейт: в сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена
|28.09.2019 14:54
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В сети появились показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на бывшего вице-президента США Байдена. Их опубликовал блогер
"Виктор Шокин, имею на руках паспорт гражданина Украины ТТИ 10010. выдан Тим-2 Шевченковского ДД МВД Украины в Киеве. проживаю по адресу квартира 31, Ярославов Вал 14, город Киев.
1. Я делаю это заявление по просьбе адвокатов, выступающих за Дмитрия Фирташа ("ДФ"), для использования в судопроизводстве в Австрии. Я делаю это совершенно охотно и без всякой угрозы или принуждения.
2. Я прежний генеральный прокурор Республики Украина. Я работал в Генеральной прокуратуре Украины с мая 1980 года по 3 апреля 2016 года, в разное время. Я был заместителем прокурора Украины в трех отдельных случаях: с 2002 по 2003 год; с 2005 по 2007 год; и с 2014 по 2015 год. Я был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 03 апреля 2016 года. Меня уволили с должности ген. прокурора.
3. В этом свидетельском показании я объясняю, что в период, в котором я работал генеральной прокуратуре Украины:
При отсутствии достаточных доказательств он был бы либо оправдан, либо уголовное производство было бы прекращено. Следовательно, все обвинения против него были бы сняты. Однако вместо этого государственные чиновники из Администрации президента США, которые имели существенное влияние на всю правоохранительную систему Украины (мое собственное увольнение является свидетельством такого влияния - см. ниже), не предприняли никаких действий в отношении возбуждения уголовного дела против ДФ в Украине. Следовательно. Я считаю, что после того, как они осознали, что в Украине существует устойчивое судебное преследование, и после их недавней потери, что касается дела об экстрадиции в Австрию, то они предприняли активные шаги для того, чтобы заблокировать его возвращение в Украину.
Вице-президент Байден и связанные с ним лица.
4. Теперь я излагаю детали.
5. Генеральный прокурор Украины назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады (т. е. парламента). Я был соответственно назначен во время президентства президента Порошенко голосами депутатов украинского парламента, которые составляли конституционное большинство.
6. Обстоятельства моего увольнения были таковы, что подали просьбу о моей отставке из Рады по адресу президента Порошенко. Порошенко попросил меня уйти в отставку из-за давления в частности со стороны администрации президента США, в частности со стороны Джо Байдена, который был вице-президентом США. Байден угрожал удерживать 1 миллиард долларов в виде субсидий Украине до тех пор, пока меня не отстранят от должности. После того, как я уступил просьбе президента и подал свою добровольную отставку, Порошенко прокомментировал это в СМИ. Он сказал, что я провел колоссальный объем работы в качестве генерального прокурора, чего не смог сделать ни один из моих предшественников, особенно в том, что касается моей работы по реформированию различных органов прокуратуры, по созданию специализированной антикоррупционной прокуратуры...
7. Официальная причина моего увольнения заключалась в том, что я якобы не сумел завоевать доверие общественности. Порошенко и другие государственные деятели, в том числе и представители администрации президента США, никогда ранее не имевшие никаких претензий по поводу моей работы, однако, не выражали никаких претензий ко мне или каких-либо обвинений, которые я совершал или любые связанные с коррупцией (или, действительно, любые другие) уголовные преступления...
8. Правда заключается в том, что меня вынудили уйти, потому что я вел широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings ("Бурисма"), компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров. Я предполагаю, что Burisma, которая была связана с добычей газа, имела поддержку США - Джо Байдена, потому что его сын был в Совете директоров.
9. Несколько раз президент Порошенко просил меня взглянуть на преступника и свернуть дело против Буризмы и рассмотреть возможность сворачивания следственных действий в отношении этой компании, но закрывать это расследование я отказался. Поэтому я был вынужден покинуть свой пост под прямым и интенсивным давлением Джо Байдена и американской администрации".
Блогер добавил, что это только часть 12 страничного документа стенограммы показаний Шокина и, по его мнению, впереди нас ждет очень много интересных историй.
Оригинал показаний Шокина: