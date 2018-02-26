Молдаванам пытаются внушить, что православная вера и традиционные семейные ценности – “пережиток прошлого“, написал президент Молдовы Игорь Додон в Facebook. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Додон написал, что считает либерализм, толерантность и гендерное равноправие новыми лжеучениями Фото: ЕРА Президент Молдовы Игорь Додон написал в Facebook, что считает либерализм, толерантность и гендерное равноправие “новыми лжеучениями“. После того как на заявление обратили внимание СМИ, пост был отредактирован, его исходный вариант доступен в истории изменений."Скриншот: Dodon Igor / Facebook После того как на сообщение в аккаунте молдавского президента обратили внимание СМИ и пользователи соцсети, пост был отредактирован, в частности, из него удалили упоминание о либерализме, толерантности и гендерном равенстве, оставив только поздравление “с праздником Торжества Православия“.https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/2325939487432043 26 февраля пресс-секретарь Додона Иван Чебан заявил, что первый вариант сообщения был опубликован по ошибке, и сослался на “загруженную программу президента“, которая “не позволяет ему каждый раз администрировать лично свою страницу на Facebook”.“В тексте, который не был согласован с главой государства, закралась ошибка, достойная сожаления. По этой причине исключили в посте тезис, который задел чувства отдельных групп общества“, - написал Чебан в своем Facebook.Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря. Он неоднократно критиковал ассоциацию с Европейским союзом и выступал за стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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