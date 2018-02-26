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16 военных покончили с собой с начала года, - Матиос
26.02.2018 18:27
16 военных покончили с собой с начала года, - Матиос
За два месяца этого года - по два суициды в неделю"
16 украинских военных покончили с собой с начала 2018 года.
16 военных покончили с собой с начала года, - Матиос Фото: EPA/UPG

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, ссылаясь на данные Единого реестра досудебных расследований.

На прошлой неделе в интервью одному из телеканалов Матиос заявил, что "в среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек, которые совершают самоубийство ". Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины Олег Грунтковский в ответ заявил, что "информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих, не является правдой".

Матиос, однако, настаивает на своей правоте.

"Ложь генерала Минобороны приходится опровергать с глубокой скорбью. Военные прокуроры через бездушную и небрежную работу подразделения Грунтковский вынуждены« работать »уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ. За два месяца этого года - по два суициды в неделю (16 погибших от суицида ) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований беспристрастные как никто ", - заявил он.

В качестве доказательства он приложил распечатку с Едрей статистике по ст.115 Уголовного кодекса.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

В Минобороны уверяют, что количество самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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