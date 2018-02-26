|
"Представляешь, какой наркотрафик здесь раньше был?" Обнародованы разговоры участников "кокаинового скандала" в посольстве РФ в Аргентине
|
26.02.2018 18:34
|
Задержанные в Аргентине фигуранты дела о чемоданах с кокаином,
которые хранились в школе на территории российского посольства в
Буэнос-Айресе, обсуждали вероятную замену посла, чинившего
препятствия торговле наркотиками. Наркотики перевозились и
хранились в чемоданах Фото: pixabay.com (иллюстративный снимок) В
беседе, датированной октябрем 2017 года, речь шла о некоем К. (Как
полагает газета, это Андрей Ковальчук, также фигурирующий в
расследовании). Этот человек, судя по репликам Чикало и Близнюка,
конфликтовал с послом."Дипкурьер отрезан, потому что воюет с послом
и не знает, что делать. Можешь себе представить,
какой наркотрафик здесь раньше был?" – сказал Чикало
собеседнику.Они обсуждали отказ в предоставлении дипломатического
автомобиля для поездки К. из посольства в аэропорт в обход таможни.
Упоминается, что посла вскоре должен сменить другой, более
сговорчивый дипломат.."Он всегда что-то перевозил в этих
чемоданах", – говорил Чикало о К.В другом разговоре Чикало заявил
Близнюку: "И почему они привезли этот мусор в Аргентину? Отправили
бы его из Уругвая, и готово".22 февраля аргентинские СМИ сообщили,
что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную
операцию по прекращению наркотрафика через российское
посольство в Буэнос-Айресе.Отмечалось, что в декабре 2016 года
посол РФ Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении
в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389
кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В
декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали
троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства Али
Абьянова.Чикало и Близнюк задержаны аргентинскими
властями.Британское издание The Telegraph сообщило, что
наркотики в Россию должны были
доставить самолетом секретаря Совета безопасности России
Николая Патрушева. В Совбезе это опровергают.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира