Задержанные в Аргентине фигуранты дела о чемоданах с кокаином, которые хранились в школе на территории российского посольства в Буэнос-Айресе, обсуждали вероятную замену посла, чинившего препятствия торговле наркотиками. Наркотики перевозились и хранились в чемоданах Фото: pixabay.com (иллюстративный снимок) В беседе, датированной октябрем 2017 года, речь шла о некоем К. (Как полагает газета, это Андрей Ковальчук, также фигурирующий в расследовании). Этот человек, судя по репликам Чикало и Близнюка, конфликтовал с послом."Дипкурьер отрезан, потому что воюет с послом и не знает, что делать. Можешь себе представить, какой наркотрафик здесь раньше был?" – сказал Чикало собеседнику.Они обсуждали отказ в предоставлении дипломатического автомобиля для поездки К. из посольства в аэропорт в обход таможни. Упоминается, что посла вскоре должен сменить другой, более сговорчивый дипломат.."Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах", – говорил Чикало о К.В другом разговоре Чикало заявил Близнюку: "И почему они привезли этот мусор в Аргентину? Отправили бы его из Уругвая, и готово".22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе.Отмечалось, что в декабре 2016 года посол РФ Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства Али Абьянова.Чикало и Близнюк задержаны аргентинскими властями.Британское издание The Telegraph сообщило, что наркотики в Россию должны были доставить самолетом секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В Совбезе это опровергают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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