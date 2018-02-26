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Генштаб переходит к автоматизированной системе управления войсками – Муженко
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26.02.2018 18:50
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Некоторые элементы единой автоматизированной системы управления
Вооруженными силами Украины работают уже сейчас в тестовом режиме,
заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Муженко:
процесс введения ЕАСУ займет, как минимум, еще несколько лет Фото:
mil.gov.ua "Процесс введения этой системы, я думаю, займет еще
несколько лет, как минимум", – сообщил он. Муженко отметил,
что некоторые элементы ЕАСУ в тестовом режиме работают уже
сейчас. "Например, система "Дельта". Уже в тестовом режиме
она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО
непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют
боевые задачи. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая
система автоматизированного управления противовоздушной
обороной", – пояснил он. Муженко добавил, что в Генштабе
идет "постоянный процесс обучения". Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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