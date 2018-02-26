Некоторые элементы единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами Украины работают уже сейчас в тестовом режиме, заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Муженко: процесс введения ЕАСУ займет, как минимум, еще несколько лет Фото: mil.gov.ua "Процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум", – сообщил он. Муженко отметил, что некоторые элементы ЕАСУ в тестовом режиме работают уже сейчас. "Например, система "Дельта". Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют боевые задачи. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной", – пояснил он. Муженко добавил, что в Генштабе идет "постоянный процесс обучения". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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