Россия направила в Сирию четыре истребителя пятого поколения Су-57, которые пока не приняты на вооружение, сообщили источники издания "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке О полноценном боевом применении Су-57 в Сирии речь пока не идет Фото: kremlinrus.ru Истребители пока не приняты на вооружение ВС РФ. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим прибыли все Су-57, проходящие испытания.Собеседники издания рассказали, что в Сирии Су-57 будут апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.Один из источников издания добавил, что кроме испытаний отправка Су-57 в Сирию может иметь и имиджевые цели. По его мнению, успешные испытания истребителя могут придать новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения.Официально минобороны отправку Су-57 в Сирию не прокомментировало.22 февраля российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о переброске двух Су-57 в Сирию. Один из источников рассказал, что самолет проходит испытания и, вероятно, в Сирии будут испытывать его вооружение.Сирийские активисты сообщили, что вместе с Су-57 на российскую авиабазу в Сирии прибыли четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50.Авиаэксперт, прежний конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич заявил, что переброска истребителей не имеет практического смысла."Я не совсем понимаю, зачем он там нужен. Это истребитель воздушного боя. Наша группировка в Сирии выполняет задачи по земле. Это работы бомбардировщиков, штурмовиков. Истребители их прикрывают, но сейчас там прикрывать не от кого, потому что у наших противников авиации нет, а с США и Израилем мы не вступаем в открытый легкий бой", – рассказал он.Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В феврале 2017 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о начале опытно-боевой эксплуатации Су-57.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада. В декабре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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