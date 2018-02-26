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Россия отправила в Сирию истребители Су-57 для испытаний в боевых условиях
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26.02.2018 18:58
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Россия направила в Сирию четыре истребителя пятого поколения Су-57,
которые пока не приняты на вооружение, сообщили источники издания
"Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О полноценном боевом применении Су-57 в Сирии речь пока не идет
Фото: kremlinrus.ru Истребители пока не приняты на вооружение ВС
РФ. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим
прибыли все Су-57, проходящие испытания.Собеседники издания
рассказали, что в Сирии Су-57 будут апробировать системы
радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом
применении речь пока не идет.Один из источников издания добавил,
что кроме испытаний отправка Су-57 в Сирию может иметь и имиджевые
цели. По его мнению, успешные испытания истребителя могут придать
новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя
пятого поколения.Официально минобороны отправку Су-57 в Сирию не
прокомментировало.22 февраля российские СМИ со ссылкой на
источники сообщили о переброске двух Су-57 в Сирию. Один
из источников рассказал, что самолет проходит испытания и,
вероятно, в Сирии будут испытывать его вооружение.Сирийские
активисты сообщили, что вместе с Су-57 на российскую авиабазу в
Сирии прибыли четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего
радиолокационного дозора А-50.Авиаэксперт, прежний конструктор ОКБ
Сухого Вадим Лукашевич заявил, что переброска истребителей не
имеет практического смысла."Я не совсем понимаю, зачем он там
нужен. Это истребитель воздушного боя. Наша группировка в Сирии
выполняет задачи по земле. Это работы бомбардировщиков,
штурмовиков. Истребители их прикрывают, но сейчас там прикрывать не
от кого, потому что у наших противников авиации нет, а с США и
Израилем мы не вступаем в открытый легкий бой", – рассказал
он.Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого
поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Его первый полет состоялся
29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В феврале 2017 года
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о начале
опытно-боевой эксплуатации Су-57.Военный конфликт в Сирии
продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют
правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты,
курды и другие силы. Часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В
сентябре 2015 года к
конфликту присоединилась Россия, которая поддерживает
президента Сирии Башара Асада. В декабре 2017 года министр обороны
РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что
его приказ о выводе группировки российских войск из Сирии
выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной
полиции, центр примирения сторон, пункт
материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и
авиационная группа на базе Хмеймим.
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