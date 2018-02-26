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В 2018 году пенсии военных вырастут в среднем на 1500 грн - Минсоцполитики
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26.02.2018 19:06
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Увеличение пенсий военным будет поэтапным и коснется почти 500 тыс.
пенсионеров, заявили в Министерстве социальной политики. В
Минсоцполитики рассказали о трех этапах повышения пенсий
военнослужащим Фото: Міністерство соціальної політики України /
Facebook С 1 января 2019 года к пенсиям добавят 50%, или в среднем
750 грн, а с 1 января 2020 года – еще 50%. Таким образом, общая
доплата к пенсии военным за три года составит 3000 грн, обещают в
Минсоцполитики.По данным министра, пересчет коснется 498 тыс.
военных пенсионеров."Если сегодня пенсия – 2880 грн, то с 1 января,
после первого этапа повышения, она будет почти 4400 грн. Если все
будет идти нормально и не будет сбоев, то в течение двух лет мы
реально повысим пенсии военным почти вдвое. От 77% до 100%
увеличение уровня пенсионного обеспечения", – сказал Рева в эфире
телеканала "112 Украина".По его словам, реализация этих планов
зависит от увеличения поступлений в Пенсионный фонд. В частности,
министр предлагает изменить структуру уплаты единого
социального взноса.11 октября 2017 года пенсионная реформа
вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября
пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом
индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний
размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного
фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о
военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из
них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный
законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент
до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".Рева назвал
несправедливым то, что пенсии гражданских и военных практически
уравнялись.7 января 2018 года премьер-министр
Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии
военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о
повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. По
словам Гройсмана, выплаты повышенной пенсии начнутся в
марте-апреле.
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