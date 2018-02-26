Увеличение пенсий военным будет поэтапным и коснется почти 500 тыс. пенсионеров, заявили в Министерстве социальной политики. В Минсоцполитики рассказали о трех этапах повышения пенсий военнослужащим Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook С 1 января 2019 года к пенсиям добавят 50%, или в среднем 750 грн, а с 1 января 2020 года – еще 50%. Таким образом, общая доплата к пенсии военным за три года составит 3000 грн, обещают в Минсоцполитики.По данным министра, пересчет коснется 498 тыс. военных пенсионеров."Если сегодня пенсия – 2880 грн, то с 1 января, после первого этапа повышения, она будет почти 4400 грн. Если все будет идти нормально и не будет сбоев, то в течение двух лет мы реально повысим пенсии военным почти вдвое. От 77% до 100% увеличение уровня пенсионного обеспечения", – сказал Рева в эфире телеканала "112 Украина".По его словам, реализация этих планов зависит от увеличения поступлений в Пенсионный фонд. В частности, министр предлагает изменить структуру уплаты единого социального взноса.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".Рева назвал несправедливым то, что пенсии гражданских и военных практически уравнялись.7 января 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. По словам Гройсмана, выплаты повышенной пенсии начнутся в марте-апреле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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