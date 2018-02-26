Следствию удалось поминутно установить события, происходившие 26 февраля 2014 года в Крыму, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 26 февраля 2014 года под парламентом Крыма проходило два митинга Фото: ЕРА "Немаловажным фактом является то, что со стороны пророссийских активистов, которые стояли с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, в дальнейшем активно участвовавшие в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей. Также во время проведения мирного митинга за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки. Замечу, что обе категории этих лиц не имеют никакого отношения к волеизъявлению населения полуострова", – подчеркнул Мамедов.Он отметил, что прокуратуре удалось поминутно установить события, происходившие 26 февраля 2014 года. Так, следствие выяснило, что в тот день на мобильные телефоны нынешнего "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова постоянно поступали звонки от абонентов из России.Отмечается, что трем руководителям правоохранительных органов уже сообщили о подозрении в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Все они объявлены в розыск."Следствием установлено, что в результате их халатного отношения к выполнению служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получили телесные повреждения и два человека погибли", – говорится в сообщении прокуратуры.26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходило два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.По этому делу в Крыму было арестовано несколько человек, включая заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому вменяли организацию массовых беспорядков. Чийгоз был освобожден 25 октября 2017 года.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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