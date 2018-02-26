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Собчак: Я не считаю эти выборы вполне легитимными. Но тем не менее участвовать в них все равно нужно
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26.02.2018 19:22
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что активное
протестное голосование поможет "вынести максимум" из президентских
выборов в России. Собчак: Активная гражданская позиция может
из "как бы выборов" вынести максимум Фото: ЕРА
"Я вообще не считаю эти выборы вполне легитимными, это
"как бы выборы"... Но тем не менее участвовать
в них все равно нужно, потому что только активная гражданская
позиция может из "как бы выборов" вынести максимум.
А максимум это активное протестное голосование", –
заявила кандидат в президенты после вердикта суда.В штабе Собчак
рассказали, что примут решение о дальнейших шагах после получения
мотивировочной части решения суда.Собчак подала в главный суд
России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в
президенты 14 февраля. В иске она просила суд отменить
постановление ЦИК России от 6 февраля, которым действующий
президент РФ был официально зарегистрирован кандидатом на пост
главы государства. Суд отказал в удовлетворении иска.Собчак
подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в
соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать
свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции
РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента
Российской Федерации более двух сроков подряд“.26 декабря 2017 года
Центральная избирательная комиссия РФ разрешила Собчак
участвовать в президентских выборах, которые пройдут 18
марта 2018 года.Путин идет на них как самовыдвиженец.Согласно
результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5
декабря 2017 года, действующего президента на выборах готов
поддержать 61% россиян. Собчак идет на выборы под лозунгом "Против
всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула,
что выступает против "этой власти, против Путина".26 февраля
высший суд РФ отклонил апелляцию Собчак на отказ отменить
регистрацию Путина кандидатом на президентский пост.
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