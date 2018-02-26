Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что активное протестное голосование поможет "вынести максимум" из президентских выборов в России. Собчак: Активная гражданская позиция может из "как бы выборов" вынести максимум Фото: ЕРА "Я вообще не считаю эти выборы вполне легитимными, это "как бы выборы"... Но тем не менее участвовать в них все равно нужно, потому что только активная гражданская позиция может из "как бы выборов" вынести максимум. А максимум это активное протестное голосование", – заявила кандидат в президенты после вердикта суда.В штабе Собчак рассказали, что примут решение о дальнейших шагах после получения мотивировочной части решения суда.Собчак подала в главный суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты 14 февраля. В иске она просила суд отменить постановление ЦИК России от 6 февраля, которым действующий президент РФ был официально зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Суд отказал в удовлетворении иска.Собчак подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд“.26 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ разрешила Собчак участвовать в президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.Путин идет на них как самовыдвиженец.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента на выборах готов поддержать 61% россиян. Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина".26 февраля высший суд РФ отклонил апелляцию Собчак на отказ отменить регистрацию Путина кандидатом на президентский пост. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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