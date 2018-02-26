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Гольдфарб о кокаине в посольстве РФ: Российские власти и ФСБ сотрудничают с наркобизнесом. Это известно уже давно
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26.02.2018 19:30
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Наркоторговля является выгодным бизнесом для российской ФСБ, сказал
в комментарии изданию "ГОРДОН" американский публицист, глава Фонда
Литвиненко Александр Гольдфарб. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Гольдфарб: Известно о переправке наркотиков из
портов Петербурга в Европу Фото: Александр Гольдфарб / Facebook
"Думаю, аргентинцы поймали россиян и те выкручиваются, как могут.
Такой ситуация выглядит на первый взгляд. Российские власти и ФСБ
сотрудничают с наркобизнесом. Это известно уже давно. В частности,
об этом говорил еще Александр Литвиненко (экс-офицер
ФСБ. – ). В своей книге он рассказывал, как героин из
Афганистана шел в Западную Европу через Узбекистан и Россию. Это
была середина 1990-х. И замешаны в этом были высшие чины ФСБ. Также
известно о переправке наркотиков из портов Петербурга в Европу. В
этом было замешано окружение Путина. Помимо этого, представители
кооператива "Озера" и тамбовская группировка были замечены в связях
с колумбийским наркокартелем. Все это было", – подчеркнул
Гольдфарб.По его словам, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
контактировал с "тамбовской группировкой"."Наркотики – это
выгодный бизнес для ФСБ. Нет ничего удивительного, что там есть
люди, которые захотели заработать денег таким образом. Другое дело
– до какого уровня это доходило? Питерские чекисты сидят так
высоко, что теперь им торговать наркотиками уже не нужно. Они и так
много денег наворовали. А фамилию Патрушева еще Литвиненко
упоминал. По его утверждениям, Патрушев был связан с лидерами
тамбовской группировки и крышевал все это дело. По крайней мере,
так было раньше", – заявил Гольдфарб.22 февраля аргентинские
СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели
совместную операцию по прекращению наркотрафика через
российское посольство в Буэнос-Айресе.Отмечалось, что в декабре
2016 года посол РФ в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли
сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской
школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик
заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017
года груз отправили в Россию, где в итоге задержали троих человек,
в том числе бывшего сотрудника посольства Али
Абьянова.Президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в
Латинской Америке") Александр Чикало и его помощник, прежний
аргентинский полицейский Иван Близнюк, обсуждали по телефону, как
отзыв Коронелли поможет вернуть прежние объемы наркоторговли через
дипломатические каналы.Чикало и Близнюк были
задержаны аргентинскими властями.Британское издание The
Telegraph сообщило, что наркотики в Россию должны были
доставить самолетом секретаря Совета безопасности России
Николая Патрушева. В Совбезе это опровергают.
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