Наркоторговля является выгодным бизнесом для российской ФСБ, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" американский публицист, глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гольдфарб: Известно о переправке наркотиков из портов Петербурга в Европу Фото: Александр Гольдфарб / Facebook "Думаю, аргентинцы поймали россиян и те выкручиваются, как могут. Такой ситуация выглядит на первый взгляд. Российские власти и ФСБ сотрудничают с наркобизнесом. Это известно уже давно. В частности, об этом говорил еще Александр Литвиненко (экс-офицер ФСБ. – ). В своей книге он рассказывал, как героин из Афганистана шел в Западную Европу через Узбекистан и Россию. Это была середина 1990-х. И замешаны в этом были высшие чины ФСБ. Также известно о переправке наркотиков из портов Петербурга в Европу. В этом было замешано окружение Путина. Помимо этого, представители кооператива "Озера" и тамбовская группировка были замечены в связях с колумбийским наркокартелем. Все это было", – подчеркнул Гольдфарб.По его словам, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев контактировал с "тамбовской группировкой"."Наркотики – это выгодный бизнес для ФСБ. Нет ничего удивительного, что там есть люди, которые захотели заработать денег таким образом. Другое дело – до какого уровня это доходило? Питерские чекисты сидят так высоко, что теперь им торговать наркотиками уже не нужно. Они и так много денег наворовали. А фамилию Патрушева еще Литвиненко упоминал. По его утверждениям, Патрушев был связан с лидерами тамбовской группировки и крышевал все это дело. По крайней мере, так было раньше", – заявил Гольдфарб.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе.Отмечалось, что в декабре 2016 года посол РФ в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства Али Абьянова.Президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и его помощник, прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, обсуждали по телефону, как отзыв Коронелли поможет вернуть прежние объемы наркоторговли через дипломатические каналы.Чикало и Близнюк были задержаны аргентинскими властями.Британское издание The Telegraph сообщило, что наркотики в Россию должны были доставить самолетом секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В Совбезе это опровергают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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