Между "ДНР" и "ЛНР" идет экономическая война за контроль над финансовыми потоками. Противостояние будет только обостряться { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/mezhdu-dnr-i-lnr-idet-ekonomicheskaya-voyna-za-kontrol-nad-finansovymi-potokami-protivostoyanie-budet-tolko-obostryatsya-233680.html" }, "headline": "Между "ДНР" и "ЛНР" идет экономическая война за контроль над финансовыми потоками. Противостояние будет только обостряться", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2336/80_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-02-26T19:23:48+02:00", "dateModified": "2018-02-26T19:29:22+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Противостояние среди лидеров боевиков "ЛНР" набирает новые обороты, считает общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "Дмитрий Снегирев, ДНР, ЛНР, Леонид Пасечник, Игорь Корнет" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → Между "ДНР" и "ЛНР" идет экономическая война за контроль над финансовыми потоками. Противостояние будет только обостряться Сегодня 19.23 | комментариев: Недавно в Донецке состоялась встреча главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР", которая, по мнению их российских кураторов, должна была подтвердить отсутствие разногласий между "республиками".Показательно, что в этот же день экс-лидер боевиков Игорь Гиркин в своем блоге делает заявление о возрождении проекта "Новороссия". По словам Гиркина, российским СМИ и политтехнологам дана команда на постепенное изменение риторики с "безальтернативного Минска" к сожалению о "потерянном шансе 2014". "Приказано исключить из мусорной корзины термин "Новороссия" и начать снова двигать его в массы потребителей", – пояснил Гиркин.Впрочем, несмотря на публичные договоренности между главарями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Леонидом Пасичником о намерениях создать "единое таможенное пространство", между самопровозглашенными "республиками" идет экономическая война за контроль над финансовыми потоками.В свое время аналитический отдел гражданской инициативы "Правое дело" информировал о том, что между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликеро-водочных и табачных изделий. Пасечник пытается отжать у Корнета, который является человеком Захарченко, угольную промышленность – законные шахты и копанки.Со своей стороны Корнет развернул борьбу против Пасечника, пытаясь взять под свой контроль производство и, главное, реализацию на территории "ЛНР" и Украины контрафактной табачной и ликеро-водочной продукции. Стоит отметить, что в последнее время Пасечник пытается расширить географию сбыта контрафактной продукции на территорию РФ.Буквально накануне визита Пасечника в "ДНР" на территории "братской ЛНР" происходят очень показательные вещи – задерживается груз с сигаретами, в частности Marlboro, причем сумма задержанного товара равна примерно 500 тыс. рублей.16 февраля сотрудники так называемого "государственного таможенного комитета ЛНР", структуры, подконтрольной бывшему полковнику СБУ Леониду Пасечнику, который по совместительству является временно исполняющим обязанности "главы ЛНР", на дороге, ведущей из города Снежное (территория оккупированной Донецкой области) в направлении Миусинской (территория оккупированной Луганской области), было остановлено транспортное средство Volkswagen Crafter."При проведении осмотра в автомобиле обнаружено 40 коробок с табачными изделиями торговой марки Marlboro без марок акцизного налога. Документы, подтверждающие законность нахождения товара на территории республики, отсутствовали", – сообщил "начальник оперативного управления департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил "ГТК ЛНР" Сергей Пасечник.Несмотря на громкие заявления о более "тесном экономическом сотрудничестве" между "республиками", Пасечник наглядно продемонстрировал "донецким", что у него есть собственные экономические интересы и защита собственного экономического поля, и донецкий табак он не желает видеть на территории "независимой ЛНР".Кстати, действие постановления "совета министров ДНР" о запрете ввоза подакцизных товаров с территории самопровозглашенной "ЛНР", которое вступило в силу 27 декабря 2017 года, до сих пор не отменено.Интересна дальнейшая судьба выявленных сотрудниками "ГТК ЛНР" коробок с табачными изделиями торговой марки Marlboro. 20 февраля 2018 года сотрудниками "МВД ЛНР" в городе Краснодон (территория оккупированной Луганской области) был остановлен автомобиль Mitsubishi Space Wagon. По сообщению пресс-службы "МВД ЛНР", при осмотре автомобиля обнаружено 24 ящика (1,2 тыс. пачек) сигарет Marlboro, которые перевозились без соответствующих документов.Фактически в официальном сообщении пресс-службы "МВД ЛНР" говорится о том, что подчиненные Корнета помешали планам Пасечника реализовать изъятую при задержании 16 февраля 2018 года табачную продукцию производства донецкой фабрики "Хамадей" на территории РФ. Показателен характер проведения операции сотрудниками "МВД ЛНР" и дата публикации информации на официальном сайте "министерства", а именно – 22 февраля, во время визита Пасечника в Донецк. Это свидетельствует о том, что противостояние внутри "ЛНР" между Пасечником и Корнетом, которого поддерживает атаман боевиков "ДНР" Захарченко, набирает новые обороты.Это наглядное свидетельство того, что между самопровозглашенными "республиками" идет экономическая война за определенные финансовые потоки. Противостояние будет только обостряться. Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лнр между днр что контроль Теги: дмитрий снегирев