Согласно обнародованным Спортивным арбитражным судом данным, в организме бронзового призера Олимпиады 2018 российского керлингиста Александра Крушельницкого было обнаружено 8 тыс. нанограммов мельдония на миллилитр. Крушельницкий выиграл бронзовую награду в паре с Анастасией Брызгаловой Фото: a_nastasia92 / Instagram Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, любая концентрация мельдония в пробе спортсмена является нарушением.Из данных картотеки суда следует, что у дисквалифицированной на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил российской теннисистки Марии Шараповой концентрация мельдония в допинг-пробе достигала 890 нг/мл. 20 февраля в Олимпийском комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат. Комитет инициировал расследование. Спортсмен утверждает, что никогда не использовал запрещенные препараты.21 февраля керлингист заявил, что отказался от разбирательства в Спортивном арбитражном суде.22 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил Крушельницкого и Анастасию Брызгалову, которая выступала вместе с ним, олимпийских медалей.Бронзу в Пхенчхане Крушельницкий и Брызгалова завоевали в дабл-миксте. Эта награда стала первой для российских керлингистов в истории Олимпиад.В марте 2016 года Шарапова объявила, что в ее пробе, взятой во время Australian Open 2016, было обнаружено запрещенное вещество – мельдоний. По ее словам, это следствие приема препарата "Милдронат" для профилактики диабета.В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала спортсменку. Шарапова рассказала, что врач впервые прописал ей мельдоний, еще когда она была подростком.26 апреля 2017 года спортсменка выиграла свой первый официальный матч после дисквалификации.Мария Шарапова – одна из 10 женщин в истории, обладающих так называемым карьерным шлемом: в разные годы она выиграла все турниры Большого шлема. На момент дисквалификации занимала седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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