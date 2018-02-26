На вечернем заседании часть Блока Петра Порошенко заслушала
программу деятельности Национального банка, которую презентовал
кандидат на должность его главы Яков Смолий. Сегодня против
назначения Смолия выступили "Батьківщина" и Радикальная партия
Фото: solydarnist.org "Сегодня часть партии Блок Петра Порошенко на
вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального
банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность
Председателя Национального банка Украины Яков Смолий. По словам
Смолия, стра
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