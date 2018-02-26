9 марта в Пхенчхане открываются XII зимние Паралимпийские игры, в который в шестой раз примет участие украинская сборная. Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта. Пхенчхан готовится принять Паралимпиаду Фото: EPA Украинцы будут соревноваться в трех видах программы – лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.В пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины изданию "ГОРДОН" уточнили, что 10 спортсменов, вошедших в состав команды – это лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.Зимняя Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Украина в шестой раз примет участие в этих соревнованиях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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