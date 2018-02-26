9 марта в Пхенчхане открываются XII зимние Паралимпийские игры, в
который в шестой раз примет участие украинская сборная. Украинцы
будут соревноваться в трех видах спорта. Пхенчхан готовится принять
Паралимпиаду Фото: EPA Украинцы будут соревноваться в трех видах
программы – лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.В пресс-службе
Национального паралимпийского комитета Украины изданию "ГОРДОН"
уточнили, что 10 спортсменов, вошедших в состав команды – это
лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с
нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.Зимняя
Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Украина в шестой
раз примет участие в этих соревнованиях.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира