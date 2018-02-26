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"Первый канал" России дважды "по ошибке" использовал кадр из компьютерной игры в сюжетах о Сирии
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26.02.2018 20:09
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В пресс-службе "Первого канала" заявили, что использовали кадр из
компьютерной игры в сюжете про Сирию из-за ошибки режиссера
монтажа. Кадр из игры ArmA 3 появился в эфире программы
"Воскресное время" Скриншот: 1tv.ru Один из пользователей обратил
внимание, что федеральный канал уже использовал кадр из игры для
другого сюжета о Сирии в апреле 2016 года.Сюжет с кадром
из компьютерной игры вышел в эфир 25 февраля. Он посвящен
поздравлению президента РФ Владимира Путина солдатам c 23 февраля и
погибшему в Сирии российскому военному Александру Прохоренко.До
этого кадр из Arma 3 использовался "Первым каналом" в сюжете,
также посвященному Прохоренко.Директор по дистрибуции разработчика
Arma 3 Bohemia Interactive Ота Вертятко
рассказал РБК, что компания на давала разрешения на
использование их материалов подобным образом. Он отметил, что
соответствующий кадр направлен в юридический отдел компании для
дальнейшего разбирательства.В пресс-службе "Первого канала"
рассказали в эфире радиостанции "Говорит Москва", что
кадр появился в эфире из-за ошибки
режиссера монтажа. "Использование этого кадра было
ошибкой режиссера монтажа, взявшего его из архива. Ранее этот кадр
использовался в сюжете, связанном с компьютерными играми", –
пояснили на телеканале.14 ноября 2017 года Минобороны РФ
опубликовало серию черно-белых фото, которые якобы были сделаны 9
ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Исследовательская
группа Conflict Intelligence Team обратила внимание, что один
снимок – это скриншот из мобильной игры, а другие – из
видео минобороны Ирака.В сентябре 2014 года "Первый канал" России
показал в исторической передаче плакат, посвященный компьютерной
игре Team Fortress 2. На телеканале его представили как
пропагандистскую листовку США начала XX века.
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