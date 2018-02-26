В пресс-службе "Первого канала" заявили, что использовали кадр из компьютерной игры в сюжете про Сирию из-за ошибки режиссера монтажа. Кадр из игры ArmA 3 появился в эфире программы "Воскресное время" Скриншот: 1tv.ru Один из пользователей обратил внимание, что федеральный канал уже использовал кадр из игры для другого сюжета о Сирии в апреле 2016 года.Сюжет с кадром из компьютерной игры вышел в эфир 25 февраля. Он посвящен поздравлению президента РФ Владимира Путина солдатам c 23 февраля и погибшему в Сирии российскому военному Александру Прохоренко.До этого кадр из Arma 3 использовался "Первым каналом" в сюжете, также посвященному Прохоренко.Директор по дистрибуции разработчика Arma 3 Bohemia Interactive Ота Вертятко рассказал РБК, что компания на давала разрешения на использование их материалов подобным образом. Он отметил, что соответствующий кадр направлен в юридический отдел компании для дальнейшего разбирательства.В пресс-службе "Первого канала" рассказали в эфире радиостанции "Говорит Москва", что кадр появился в эфире из-за ошибки режиссера монтажа. "Использование этого кадра было ошибкой режиссера монтажа, взявшего его из архива. Ранее этот кадр использовался в сюжете, связанном с компьютерными играми", – пояснили на телеканале.14 ноября 2017 года Минобороны РФ опубликовало серию черно-белых фото, которые якобы были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team обратила внимание, что один снимок – это скриншот из мобильной игры, а другие – из видео минобороны Ирака.В сентябре 2014 года "Первый канал" России показал в исторической передаче плакат, посвященный компьютерной игре Team Fortress 2. На телеканале его представили как пропагандистскую листовку США начала XX века. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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