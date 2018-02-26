Крымчанина Александра Кольченко, отбывающего 10-летнее заключение, обследовали в больнице Челябинска, сообщил журналист Антон Наумлюк. Кольченко 10 дней провел в больнице Фото: Tatiana Shchur / Facebook "Кольченко доставили обратно в Копейскую колонию из Челябинска, где он провел в больнице около 10 дней. Здесь его обследовали, поставили диагноз "аритмия". По всей видимости, медобследование стало реакцией на требование Генконсульства Украины оказать Кольченко медпомощь после сообщений об ухудшении его здоровья", – сообщил Наумлюк. https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1875962319105366 В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.Кинорежиссер Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры.6 февраля 2017 года Россия повторно отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко из-за того, что считает их гражданами РФ.27 ноября 2017 года мать украинского политзаключенного Лариса Кольченко сообщила, что ее сын попал в больницу с диагнозом "дефицит веса". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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