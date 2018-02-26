Сводка Новостей
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|У украинского политзаключенного Кольченко диагностировали аритмию - журналист
|26.02.2018 20:17
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https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1875962319105366
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.Кинорежиссер Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры.6 февраля 2017 года Россия повторно отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко из-за того, что считает их гражданами РФ.27 ноября 2017 года мать украинского политзаключенного Лариса Кольченко сообщила, что ее сын попал в больницу с диагнозом "дефицит веса".
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