Несмотря на огромное количество погибших в столкновении с американцами в Сирии, желающих присоединиться к частной военной компании "Вагнер" становится все больше, рассказал неизвестный представитель ЧВК. Представитель ЧВК: Они закрывают гроб и – в лучшем случае – отправляют тебя домой. В худшем – похоронят тебя там Скриншот: FRANCE 24 English / YouTube Российская частная военная компания "Вагнер" потеряла 218 человек в бою с американцами у Дейр-эз-Зора в Сирии, но обнаружено только 150 тел. Об этом мужчина, представившийся рекрутером ЧВК из Екатеринбурга, рассказал телеканалу France24."150 людей в рефрижераторах прибыли на базу "Вагнера". В каком они состоянии? Мясной фарш" – заявил он.По его мнению, наемники сами выбрали для себя судьбу. При этом семьи погибших до сих пор не знают, что случилось с их родственниками, и не узнают до 18 марта – дня президентских выборов в России, утверждает собеседник телеканала."Если ты подписываешь договор с частной военной компанией, то продаешь себя за деньги. Компания может использовать тебя так, как она захочет. Что будет с тобой после смерти? Если ты превратился в фарш, ну и что? Они закрывают гроб и – в лучшем случае – отправляют тебя домой. В худшем – похоронят тебя там", – отметил рекрутер, не назвавший своего имени.Он утверждает, что количество россиян, желающих присоединиться к ЧВК после разгрома в Дейр-эз-Зоре, увеличилось: ежедневно он получает пять-шесть новых запросов от тех, кто хочет отправиться в Сирию."Теперь скорее дело в мести, а не в деньгах", – полагает рекрутер.8 февраля 2018 года стало известно об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого накануне стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения."На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – подчеркнул он.Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что российская армейская группировка утверждала, будто граждан России нет на месте столкновения."Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян", – подчеркнул министр.Россия отрицала присутствие своих граждан на плацдарме в Сирии, по которому нанесла удар авиация коалиции, а затем запросила режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненых, писала газета The Washington Post.15 февраля в МИД РФ заявили, что в результате вооруженного столкновения в Сирии, предположительно, погибло пять граждан России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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