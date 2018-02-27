Правоохранители в Крыму задержали прибывших туда участников Pussy Riot Марию Алехину, Ольгу Борисову и Александра Софеева. После медицинского освидетельствования Алехину отпустили. Участников Pussy Riot задержали 26 февраля Фото: Антон Наумлюк / Facebook По словам Борисовой, утром она получила от Алехиной сообщение со словами: "В полиции". С тех пор на связь она не выходила.Борисова предположила, что Алехину могли встретить в аэропорту и увезти в отдел полиции.Позже стало известно, что Борисову и еще одного участника группы Александра Софеева задержали сотрудники полиции."Проверили по базе, сказали, что нам нужно ехать в отдел. Такая причина", – рассказала девушка изданию. Журналист Антон Наумлюк в своем Facebook написал, что в полиции у задержанных интересуются, не принимали ли они запрещенные препараты."У задержанных Ольги Борисовой и Александра Софеева отбирают объяснения о причинах прибытия в Крым, когда приехали и что делали сегодня, также интересуются, не принимали ли они запрещенные препараты. Собственно, это и было формальным поводом к задержанию: якобы полицейские заподозрили их в употреблении. Задержали их утром на железнодорожном вокзале Симферополя, когда они искали, где позавтракать. Марию Алехину задержали сразу после прилета в аэропорту с тем же формальным поводом, сейчас ее уже отпустили", – сообщил журналист. https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1876126022422329 Позже Наумлюк написал, что у Борисовой и Софеева изъяли ноутбук и два телефона."У задержанных Ольги Борисовой и Александра Софеева изъяли ноутбук и два телефона, когда вернули, они не включились. Пишут сейчас заявление в полицию по этому поводу", – отметил он. По словам журналиста, адвокатом задержанных выступает защитник крымских татар Эмиль Курбединов. https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1876190582415873 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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