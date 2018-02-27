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|В аннексированном Крыму задержали участников Pussy Riot
|27.02.2018 01:27
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https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1876126022422329
Позже Наумлюк написал, что у Борисовой и Софеева изъяли ноутбук и два телефона."У задержанных Ольги Борисовой и Александра Софеева изъяли ноутбук и два телефона, когда вернули, они не включились. Пишут сейчас заявление в полицию по этому поводу", – отметил он. По словам журналиста, адвокатом задержанных выступает защитник крымских татар Эмиль Курбединов.
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1876190582415873
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